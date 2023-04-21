Митрополит УПЦ МП Павел остается под домашним арестом. Суд отклонил апелляцию
Митрополита УПЦ Московского патриархата Павла оставили под круглосуточным домашним арестом. Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвокатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.
Апелляционную жалобу адвокатов бывшего наместника Киево-Печерской Лавры рассматривала коллегия судей. Адвокаты потребовали отменить избранную меру пресечения.
Суд отклонил апелляцию, а митрополита Павла оставили под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета до 30 мая.
По данным "Укринформа", во время заседания суда бывший наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что не имеет возможности заряжать электронный браслет.
"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить", - сказал митрополит УПЦ МП Павел.
Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).
В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.
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