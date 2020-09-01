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Митрополит ПЦУ заразился коронавирусом

Киевская область, Вторник 01 сентября 2020 13:59
Митрополит ПЦУ заразился коронавирусом
Фото: Александр Драбинко (wikimedia by Czcau)
Автор: РБК-Украина

Иерарх Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко заразился коронавирусом. До середины сентября он будет на карантине.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, позитивный тест на COVID-19 был получен в результате очередного ежемесячного обследования.

"Источник инфицирования, время и место - неопределенные. В связи с этим, согласно предписанию врача нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы - пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу", - добавил Драбинко.

Напомним, в июле в Киеве на карантин закрывали монастырь ПЦУ, среди его насельников была выявлена вспышка COVID-19.

Сегодня стало известно, что городской глава Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом. В связи с этим он переходит на самоизоляцию и режим работы из дома. Необходимости в госпитализации нет. С начала эпидемии в Тернопольской области зафиксировано более 6 тысяч случаев заражения.

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