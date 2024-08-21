Митрополит Епіфаній про заборону РПЦ в Україні: закликаємо відкинути російське ярмо

"У парламенті підтримали цей законопроект (про заборону РПЦ, - ред.) і в першому, і в другому читанні. Тому ми маємо справді відповідне історичне зараз рішення. Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього, справді повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов",- сказав він.

Предстоятель наголосив, що цей заклик нещодавно було сказано до митрополита Онуфрія і тим, хто перебуває з ним.

"Україна є демократична держава і пишається високими стандартами свободи совісті. Але агресор не повинен мати можливості використовувати нашу свободу проти нас самих", - додав він.

За його словами, багато громад в Україні прийняли відповідне рішення і приєдналися до помісної української православної церкви. Митрополит зазначив, що для переходу громада повинна зібрати збори, прийняти відповідне рішення і внести зміни до власного статуту.

"Тому ми звертаємося, ми відкриті, ми протягнули нашу руку митрополиту Онуфрію, єпископату і духовенству із закликом розпочати діалог без попередніх умов. Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію... Ми відкриті, наші двері відкриті, серця відкриті. Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити", - сказав Епіфаній.