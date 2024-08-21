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Митрополит Епіфаній про заборону РПЦ в Україні: закликаємо відкинути російське ярмо

Київ, Середа 21 серпня 2024 10:06
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Митрополит Епіфаній про заборону РПЦ в Україні: закликаємо відкинути російське ярмо Фото: митрополит Епіфаній (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав православних українців відкинути російське ярмо. Він заявив, що ПЦУ відкрита до діалогу без передумов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на митрополита Епіфанія в ефірі телемарафону.

"У парламенті підтримали цей законопроект (про заборону РПЦ, - ред.) і в першому, і в другому читанні. Тому ми маємо справді відповідне історичне зараз рішення. Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього, справді повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов",- сказав він.

Предстоятель наголосив, що цей заклик нещодавно було сказано до митрополита Онуфрія і тим, хто перебуває з ним.

"Україна є демократична держава і пишається високими стандартами свободи совісті. Але агресор не повинен мати можливості використовувати нашу свободу проти нас самих", - додав він.

За його словами, багато громад в Україні прийняли відповідне рішення і приєдналися до помісної української православної церкви. Митрополит зазначив, що для переходу громада повинна зібрати збори, прийняти відповідне рішення і внести зміни до власного статуту.

"Тому ми звертаємося, ми відкриті, ми протягнули нашу руку митрополиту Онуфрію, єпископату і духовенству із закликом розпочати діалог без попередніх умов. Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію... Ми відкриті, наші двері відкриті, серця відкриті. Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити", - сказав Епіфаній.

Рада заборонила РПЦ

Нагадаємо, вчора, 20 серпня, український парламент у другому читання ухвалив закон, який передбачає заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні.

В УПЦ відреагували на закон про заборону пов'язаних з РПЦ організацій. Там наголосили, що Українська православна церква не має ознак, які відносять її до об'єктів цього закону.

Детальніше про долю УПЦ після ухвалення закону - у матеріалі РБК-Україна.

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УПЦ РПЦ УПЦ МП ПЦУ Епіфаній
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