Митрополит Епифаний о запрете РПЦ в Украине: призываем сбросить российское ярмо

"В парламенте поддержали этот законопроект (о запрете РПЦ, - ред.) и в первом, и во втором чтении. Поэтому мы имеем действительно соответствующее историческое сейчас решение. Закон дает возможность всем еще не сделавшим религиозным структурам действительно полностью освободиться от контроля Москвы. И мы со своей стороны снова и снова призываем всех православных в Украине, которые еще этого не сделали, сбросить, наконец, это российское ярмо. Мы открыты к диалогу без предпосылок", - сказал он.

Предстоятель подчеркнул, что этот призыв недавно был сказан митрополиту Онуфрию и тем, кто находится с ним.

"Украина является демократическим государством и гордится высокими стандартами свободы совести. Но агрессор не должен иметь возможности использовать нашу свободу против нас самих", - добавил он.

По его словам, многие общины в Украине приняли соответствующее решение и присоединились к поместной украинской православной церкви. Митрополит отметил, что для перехода община должна собрать собрание, принять соответствующее решение и внести изменения в собственный устав.

"Поэтому мы обращаемся, мы открыты, мы протянули нашу руку митрополиту Онуфрию, епископату и духовенству с призывом начать диалог без предварительных условий. Мы обращаемся к верным. Ведь от них зависит наше общее украинское будущее. Ведь каждая община, согласно украинскому законодательству, и согласно новому принятому закону, имеет возможность изменить свою юрисдикцию... Мы открыты, наша дверь открыта, сердца открыты. Мы готовы к единению в это не простое время испытания войной, когда агрессор пытается нас уничтожить", - сказал Епифаний.