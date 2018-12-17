Митрополит Епифаний долгое время помогает Сенцову и Балуху, - епископ Климент

Фото: архиепископ Климент (risu.org.ua)

Климент назвал Епифания "смиренным человеком"

Епископ Симферопольский и Крымский Климент рассказал, что митрополит Епифаний, который был назначен на Объединительном соборе предстоятелем Православной церкви Украины, уже долгое время оказывает помощь украинским политзаключенным в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эспрессо.

Климент заявил, что Епифаний в течение четырех лет оказывает помощь семье политзаключенного Владимира Балуха и Олегу Сенцову.

"Есть еще одна закрытая страница из жизни митрополита Епифания. В течение всего этого времени - четырех лет порабощения Крыма, заключения наших ребят - владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Володи Балуха, и то, что я смог съездить к Олегу Сенцову. Это помощь, которую он оказал. Мы об этом не говорили, но сегодня я об этом могу сказать, потому что человек, когда делает добрые дела, он не кричит о них", - рассказал епископ.

Также он подчеркнул, что владыка Епифаний является "смиренным человеком".

Напомним, Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем автокефальной церкви. За Епифания во втором туре проголосовало большинство архиереев, которые участвовали в Объединительном соборе.