Митрополит Епіфаній довгий час допомагає Сенцову і Балуху, - єпископ Климент

Фото: архієпископ Климент (risu.org.ua)

Климент назвав Епіфанія "смиренною людиною"

Єпископ Сімферопольський і Кримський Климент розповів, що митрополит Епіфаній, який був призначений на Об'єднавчому соборі предстоятелем Православної церкви в Україні, вже тривалий час надає допомогу українським політв'язням в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Еспресо.

Климент заявив, що Епіфаній протягом чотирьох років надає допомогу сім'ї політв'язня Володимира Балуха і Олегу Сенцову.

"Є ще одна закрита сторінка з життя митрополита Єпіфанія. Протягом всього цього часу - чотирьох років поневолення Криму, ув’язнення наших хлопців - владика Епіфаній, не афішуючи, допомагав сім'ям і Володі Балуха, і те, що я зміг з'їздити до Олега Сенцову. Це допомога, яку він чинив. Ми про це не говорили, але сьогодні я про це можу сказати, тому що людина, коли робить добрі справи, він не кричить про них", - розповів єпископ.

Також він підкреслив, що владика Епіфаній є "смиренною людиною".

Нагадаємо, Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія (Думенка) предстоятель автокефальної церкви. За Епіфанія у другому турі проголосувало більшість архієреїв, які брали участь в Об'єднавчому соборі.