Митниця у смартфоні. Українцям спростили декларування експрес-відправлень та сплату мита

Зауважимо, що українцям, які повертаються з-за кордону, слід знати про правила ввезення особистих речей в Україну. Їх не треба декларувати та сплачувати податок.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, які речі можна ввозити через кордон України.

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