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Митниця у смартфоні. Українцям спростили декларування експрес-відправлень та сплату мита

Україна, Понеділок 01 квітня 2024 04:27
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Митниця у смартфоні. Українцям спростили декларування експрес-відправлень та сплату мита Фото: декларувати експрес-відправлення можна зі смартфона (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українці можуть легко декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна митна служба України.

Можливість декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона реалізувала Державна митна служба в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Це можна зробити шляхом подання електронної митної декларації М-16.

Для спрощення процесу реалізовано низку сервісних функцій:

  • переважна більшість граф декларації заповнюється автоматично;
  • автоматично здійснюється машинний переклад назв товарів та іншої інформації на українську мову;
  • можливість у багатьох випадках підбору коду товару за УКТ ЗЕД;
  • розрахунок податків відбувається в автоматичному режимі;
  • передбачено автозаповнення тих реквізитів, яких бракує в попередній інформації - в тому випадку, якщо громадянин раніше вже користувався цим сервісом.

Зауважимо, що українцям, які повертаються з-за кордону, слід знати про правила ввезення особистих речей в Україну. Їх не треба декларувати та сплачувати податок.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, які речі можна ввозити через кордон України.

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