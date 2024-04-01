Митниця у смартфоні. Українцям спростили декларування експрес-відправлень та сплату мита

Українці можуть легко декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державна митна служба України .

Це можна зробити шляхом подання електронної митної декларації М-16.

Можливість декларувати експрес-відправлення та сплачувати митні платежі прямо зі смартфона реалізувала Державна митна служба в Особистому кабінеті на веб-порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі".

Зауважимо, що українцям, які повертаються з-за кордону, слід знати про правила ввезення особистих речей в Україну. Їх не треба декларувати та сплачувати податок.

У своєму матеріалі РБК-Україна розповіло, які речі можна ввозити через кордон України.

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