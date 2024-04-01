Таможня в смартфоне. Украинцам упростили декларирование экспресс-отправлений и оплату пошлины

Украинцы могут легко декларировать экспресс-отправления и оплачивать таможенные платежи прямо со смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины .

Это можно сделать путём подачи электронной таможенной декларации М-16.

Возможность декларировать экспресс-отправку и оплачивать таможенные платежи прямо со смартфона реализовала Государственная таможенная служба в Личном кабинете на веб-портале "Единое окно для международной торговли".

Отметим, что украинцам, которые возвращаются из-за границы, следует знать о правилах ввоза личных вещей в Украину. Их не нужно декларировать и платить налог.

В своем материале РБК-Украина рассказала, какие вещи можно ввозить через границу Украины.

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