Митниця проти волонтерів: як ввіз авто для ЗСУ закінчився судовою тяганиною та штрафами

Волонтер з Дніпропетровської області Олександр Крутько з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну привіз і передав захисникам більше 130 автомобілів. На всі машини збирав кошти він сам та його благодійний фонд "Осоння України".

Але через більш ніж два роки після ввезення перших автомобілів Державна митна служба України хоче визнати частину з цих авто контрабандою і стала вимагати сплату штрафу і конфіскації волонтерські авто у військових з фронту за нібито неправильну процедуру передачі автомобілів військовим.

Як стверджує Олександр, всі пояснення, документи, акти, фото і відео передачі авто ЗСУ, навіть прямі контакти з військовими, які виконують бойові завдання на цих авто, працівники митниці не приймають і роблять “пусті” протоколи, передаючи їх до суду.

Голова фонду переконаний, що через такі випадки волонтери взагалі не будуть погоджуватись ввозити автомобілі військовим, бо потенційно можуть отримати за це величезний штраф, якщо раптом за них вирішить "взятися" митниця.

"Митниця і суд не прийняли від нас жодного документа з доказами"

Для ввезення автомобілів в Україну з-за кордону на потреби Збройних сил з початком великої війни діяв загальний алгоритм: потрібен був будь-який лист від військової частини, а після передачі машини військовим - акт прийому-передачі на баланс або конкретному військовому.

"Хоча наш фонд передав ЗСУ вже багато авто, і ми маємо в цьому великий досвід, претензії митниці стосуються кількох автомобілів, які ввезли ще на початку великої війни, коли не було правового інструменту для перетину кордону військових авто. Просто в ЗСУ були потрібні машини, і ми їх везли. А дізнатися, як робити правильно, не було можливості. Вже пізніше були прийняті правила і закони для перевезення військових машин, яких ми дотримуємось і зараз", - каже у розмові з РБК-Україна Олександр Крутько.

Фото: Автомобілі на фронт Олександр Крутько разом з іншими волонтерами возить з початку повномасштабного вторгнення (facebook.com/krutkokm)

Коли волонтери везли ці автомобілі навесні 2022-го, їх перевіряли прикордонники, а з представників митників з їх слів на місці не було нікого.

"Першу машину ми купили в Німеччині. Треба було надати будь-який документ з військової частини. Хлопці тоді відповіли, що сидять в окопі, і зробити якийсь лист було нереально, дуже потрібен був будь-який джип для перевезення БК і особового складу. Але навіть тоді листи нам зробили, з печаткою", - пояснює співрозмовник.

Волонтери пересилали ці документи через месенджери іншим волонтерам, які везли авто через кордон.

"Так робили всі, хто возив на фронт авто у перші місяці повномасштабної війни, іншої можливості не було. Документи показували у месенджері на кордоні і машини пропускали. Потім всі машини ремонтували і фарбували, адже всі були старенькі, їх треба було "підігнати" під адекватний стан, щоб військові могли їздити. І потім вже передавали їх конкретним військовим. Є і акти прийому передачі, фото та відео передачі цих машин , сотні свідків, персональні дані і контакти військових ЗСУ", - розповідає чоловік.

За словами волонтера, претензія Дніпровської митниці стосується того, що кількома ввезеними на початку вторгнення РФ машинами користуються не ті люди, яким, відповідно до документів на кордоні, їх мали привезти. Хоча митниця сама мала розібратися, де знаходяться машини, зроблено цього не було, попри всі надані пояснення, докази і контакти віїськових, каже він.

Фото: Самі військові готові виступити свідками у справах, привезти автомобілі під митницю або суд (facebook.com/krutkokm)

"По суті це ж робота митниці - перевірити й розібратися, де знаходяться автомобілі. Але Дніпровська митниця цього не зробила, і у мене докази не взяла. Справу оперативно передали до суду, не враховуючи низки деталей і документів. Особисто я приїжджав на митницю зі всіма документами, актами передачі, фотографіями і відео, але жодного з документів вони не подивилися і не прийняли. Є повна доказова база і свідки, які готові розповісти, хто і як користується машинами. Але ані митниця, ані суд, не прийняли від нас жодного документа з доказами", - додає волонтер.

Відповідно до рішення одного з судів, волонтери, які ввозили автомобілі, мають сплатити компенсацію за них, а виконавча служба має вилучити ці машини.

"Хто буде їхати вилучати автомобілі у військових? Всі, хто використовує цей транспорт, зараз безпосередньо на передовій, на війні. Ну а волонтери мають ще раз сплатити повну вартість машин, які вже купили і передали в ЗСУ, потім кілька разів ремонтували. Нонсенс. В ЗСУ вже не потрібні машини? Державі не потрібні волонтери?", - запитує Олександр Крутько.

За його словами, дивною виглядає і те, як вираховували суми штрафів.

"Ніхто не перевіряв, якого року виготовлення ці авто, в якому вони стані та інші моменти, які впливають на ціну. Всі машини - старенькі дизельні "корчі" 90-х і початку 2000-х років. Я знаю лише про службову записку, де чомусь вказано, що одна з машин коштує 4 тисячі євро. І все", - додає він.

Волонтери мають сплатити половину вартості кожного авто

Люди, які везли автомобілі для ЗСУ в Україну й на яких склали протоколи, - це звичайні волонтери, фізичні особи. Вони просто хотіли допомогти, коли їм телефонував голова фонду і просив забрати машини в Німеччині, Нідерландах чи ще десь в Європі.

Це люди, які просто з великим бажанням допомогти відгукувалися на заклик допомогти, розповідає РБК-Україна адвокат Олександр Афонін, який захищає права волонтерів в суді. За його словами, на кожну машину в наявності є всі документи, які вимагаються для перетину кордону як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Фото: На початку великої війни ще не існувало єдиного алгоритму, за яким треба було ввозити машини на ЗСУ (facebook.com/krutkokm)

Авто завозять, передають керівнику фонду й далі машина не має ніякого стосунку до людей, які її ввозили, бо опиняється в ЗСУ. Але протоколи про нібито порушення склали на людей, які до цього транспорту стосунку не мають, каже фахівець. Митниця переконує суд, що автомобіль має доїхати саме до тієї частини, яку зазначено в документах.

"Це був 2022-й рік, і машини їхали тоді, куди просили військові. Митниця ж каже, що вони мають знаходитися в одній частині. Також проблема в тому, що деякі машини поставлені на облік частинах, але більшість частин на себе їх брати не хоче. У нас є всі акти передачі конкретним військовим. Мені військовий прямо пише: "Ч підтверджую, що взяв авто на себе, бо частина не хоче ставити її на баланс". Бо машини знищуються, а їм треба потім возитися з документацією і нести відповідальність. Тому формально митниця заявляє, що має місце порушення", - пояснює Афонін.

У суду - така сама позиція, як і в митниці: автомобіль мав доїхати до тієї самої частини, яка вказана в листі, який показували на кордоні. По одному з судів, які вже відбулися, є постанова про накладення штрафів на тих, хто ввозив транспортні засоби, а також про конфіскацію цих автомобілів.

"Я говорив: таким чином ви фактично змушуєте зараз виконавчу службу прийти прямо у військову частину, щоб вилучити цей автомобіль. Бо сама ж митниця і пропускала на початку вторгнення Росії багато авто і з меншою кількістю документів, ніж є у нас. Всім, хто займається подібним, це відомо", - додає співрозмовник.

По справах проходить зараз 7 людей, які загалом завезли близько 30 машин. І мінімальний штраф, який буде на них накладено - 30 тисяч гривень лише за один автомобіль. Три людини вже мають штрафи по 70 тисяч гривень, також - по 40-30 тисяч.

"Це половина вартості одного авто, яке завозилося. Загалом можна отримати й півмільйона гривень штрафів. Але до чого тут ці люди, за що їх карати? Це накладає негатив на всіх волонтерів, які після такого взагалі не захочуть ввозити машини, бо на них можуть завести такі справи", - додає він.

Адвокат просили суд не закривати справу, а відправити її на доопрацювання і встановити, де знаходяться машини.

Фото: Щоб довести свою правоту, волонтери готові надати всі підтверджуючі документи, які вимагаються за законом (facebook.com/krutkokm)

"Деякі з військових, які приймали авто, вже, на жаль, загинули. Однак більшість людей живі і готові надати всі докази, що транспорт використовують саме вони. Військові навіть готові з передової приїхати під митницю і показати як самі авто, так і документи. Але нам відмовили у направленні справи на розгляд", - пояснює адвокат.

Всього по цих справах зараз йде кілька судів. По трьом програним справам волонтери і адвокат подали апеляції. Аби довести свою правоту, волонтери готові надати всі підтверджуючі документи, які вимагаються за законом, і готові до проведення перевірок.

На думку адвоката, своїм рішенням передати справи до суду, не зібравши докази по автомобілях, митниця "виконує свої показники" і має завдання передати суддям якомога більше таких справ.

РБК-Україна намагалося кілька разів зв’язатися з Дніпровоською митницею, щоб взяти коментар, але на момент публікації зконтактуватися з відповідними особами не вдалося. Ми залишаємо можливість додати позицію Митниці до публікації.