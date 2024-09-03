Таможня против волонтеров: как ввоз авто для ВСУ закончился судебной тяжбой и штрафами

Волонтер из Днепропетровской области Александр Крутько с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину привез и передал защитникам более 130 автомобилей. На все машины собирал средства он сам и его благотворительный фонд "Осоння України".

Но спустя более двух лет после ввоза первых автомобилей Государственная таможенная служба Украины хочет признать часть этих авто контрабандой и потребовала уплату штрафа и конфискации волонтерских авто у военных с фронта за якобы неправильную процедуру передачи автомобилей военным.

Как утверждает Александр, все объяснения, документы, акты, фото и видео передачи авто ВСУ, даже прямые контакты с военными, выполняющими боевые задания на этих авто, работники таможни не принимают и делают "пустые" протоколы, передавая их в суд.

Глава фонда убежден, что из-за таких случаев волонтеры вообще не будут соглашаться ввозить автомобили военным, потому что потенциально могут получить за это огромный штраф, если вдруг за них решит "взяться" таможня.

"Таможня и суд не приняли от нас ни одного документа с доказательствами"

Для ввоза автомобилей в Украину из-за границы на нужды Вооруженных сил с началом великой войны действовал общий алгоритм: требовалось любое письмо от воинской части, а после передачи машины военным - акт приема-передачи на баланс или конкретному военному.

"Хотя наш фонд передал ВСУ уже много авто, и мы имеем в этом большой опыт, претензии таможни касаются нескольких автомобилей, которые ввезли еще в начале большой войны, когда не было правового инструмента для пересечения границы военных авто. Просто в ВСУ требовались машины, и мыих везли. А узнать, как поступать правильно, не было возможности. Уже позже были приняты правила и законы для перевозки военных машин, которых мы придерживаемся и сейчас", - говорит в разговоре с РБК-Украина Александр Крутько.

Фото: Автомобили на фронт Александр Крутько вместе с другими волонтерами возит с начала полномасштабного вторжения (facebook.com/krutkokm)

Когда волонтеры завозили эти автомобили весной 2022-го, их проверяли пограничники, а из представителей таможенников с их слов на месте не было никого.

"Первую машину мы купили в Германии. Надо было предоставить любой документ из воинской части. Ребята тогда ответили, что сидят в окопе, и сделать какое-то письмо было нереально, очень нужен был любой джип для перевозки БК и личного состава. Но даже тогда письма нам сделали, с печатью", - объясняет собеседник.

Волонтеры пересылали эти документы через мессенджеры другим волонтерам, которые везли автомобиль через границу.

"Так делали все, кто возил на фронт авто в первые месяцы полномасштабной войны, другой возможности не было. Документы показывали в мессенджере на границе, и машины пропускали. Потом все машины ремонтировали и красили, ведь все были старенькие, их нужно было "подогнать" под адекватное состояние, чтобы военные могли ездить. И потом уже передавали их конкретным военным. Есть и акты приема передачи, фото и видео передачи этих машин, сотни свидетелей, персональные данные и контакты военных ВСУ", - рассказывает мужчина.

По словам волонтера, претензия Днепровской таможни касается того, что несколькими ввезенными в начале вторжения РФ машинами пользуются не те люди, которым согласно документам на границе их должны были привезти. Хотя таможня сама должна была разобраться, где находятся машины, сделано этого не было, несмотря на все предоставленные объяснения, доказательства и контакты военных, говорит он.

Фото: Сами военные готовы выступить свидетелями по делам, привезти автомобили под таможню или суд (facebook.com/krutkokm)

"По сути это же работа таможни - проверить и разобраться, где находятся автомобили. Но Днепровская таможня этого не сделала, и у меня доказательства не взяла. Дело оперативно передали в суд, не считая ряда деталей и документов. Лично я приезжал на таможню со всеми документами, актами передачи, фотографиями и видео, но ни одного из документов они не посмотрели и не приняли. Есть полная доказательная база и свидетели, которые готовы рассказать, кто и как пользуется машинами. Но ни таможня, ни суд, не приняли от нас ни одного документа с доказательствами", - добавляет волонтер.

Согласно решению одного из судов, волонтеры, ввозившие автомобили, должны выплатить компенсацию за них, а исполнительная служба должна изъять эти машины.

"Кто будет ехать изымать автомобили у военных? Все, кто использует этот транспорт, сейчас прямо на передовой, на войне. Ну а волонтеры должны еще раз оплатить полную стоимость машин, которые уже купили и передали в ВСУ, потом несколько раз ремонтировали. Нонсенс. В ВСУ уже не нужны машины?", - задается вопросом Александр Крутько.

По его словам, странным выглядит и то, как высчитывали суммы штрафов.

"Никто не проверял, какого года изготовления эти авто, в каком они состоянии и другие моменты, влияющие на цену. Все машины - старенькие дизельные "корчи" 90-х и начала 2000-х годов. Я знаю только о служебной записке, где почему-то указано, что одна из машин стоит 4 тысячи евро. И все", - добавляет он.

Волонтеры должны оплатить половину стоимости каждого авто

Люди, которые везли автомобили для ВСУ в Украину и на которых составили протоколы, - это обычные волонтеры, филица. Они просто хотели помочь, когда им звонил глава фонда и просил забрать машины в Германии, Нидерландах или еще где-то в Европе.

Это люди, которые просто с большим желанием помочь откликались на призыв помочь, рассказывает РБК-Украина адвокат Александр Афонин , который защищает права волонтеров в суде. По его словам, на каждую машину есть все документы, которые требуются для пересечения границы как гуманитарная помощь для ВСУ.

Фото: В начале великой войны еще не было единого алгоритма, по которому нужно было ввозить машины на ВСУ (facebook.com/krutkokm)

Автомобили завозят, передают руководителю фонда и дальше машина не имеет никакого отношения к людям, которые ее ввозили, потому что оказывается в ВСУ. Но протоколы о якобы нарушениях составили на людей, которые к этому транспорту отношения не имеют, говорит специалист. Таможня убеждает суд, что автомобиль должен доехать именно до той части, указанной в документах.

Это был 2022-й год, и машины ехали тогда, куда просили военные. Таможня же говорит, что они должны находиться в одной части. Также проблема в том, что некоторые машины поставлены на учет частях, но большинство частей на себя их брать не хочет. У нас есть все акты передачи в конкретном военном. Мне военный прямо пишет: "Я подтверждаю, что взял авто на себя, потому что часть не хочет ставить ее на баланс". Потому что машины уничтожаются, а им нужно потом возиться с документацией и нести ответственность. Поэтому формально таможня заявляет, что имеет место нарушение", – объясняет Афонин.

У суда - такая же позиция, как и у таможни: автомобиль должен был доехать до той же части, которая указана в письме, которое показывали на границе. По одному из уже состоявшихся судов есть постановление о наложении штрафов на тех, кто ввозил транспортные средства, а также о конфискации этих автомобилей.

"Я говорил: таким образом вы фактически заставляете сейчас исполнительную службу прийти прямо в военную часть, чтобы изъять этот автомобиль. Ведь сама таможня и пропускала в начале вторжения России много авто и с меньшим количеством документов, чем есть у нас. Всем, кто занимается подобным, это известно", - добавляет собеседник.

По делам проходит сейчас 7 человек, в общей сложности завезли около 30 машин. И минимальный штраф, который будет на них наложен - 30 тысяч гривен всего за один автомобиль. Три человека уже имеют штрафы по 70 тысяч гривен, также - по 40-30 тысяч.

"Это половина стоимости одного авто, которое завозилось. В целом можно получить и полмиллиона гривен штрафов. Но при чем здесь эти люди, за что их наказывать? Это накладывает негатив на всех волонтеров, которые после такого вообще не захотят ввозить машины, потому что на них могут возбудить такие дела", - добавляет он.

Адвокат просили суд не закрывать дело, а отправить его на доработку и установить, где находятся машины.

Фото: Чтобы доказать свою правоту, волонтеры готовы предоставить все подтверждающие документы, требуемые по закону (facebook.com/krutkokm)

"Некоторые из военных, которые принимали авто, уже, к сожалению, погибли. Однако большинство людей живы и готовы предоставить все доказательства, что транспорт используют именно они. Военные даже готовы с передовой приехать под таможню и показать как сами авто, так и документы. Но нам отказали в направлении дела на рассмотрение", - объясняет адвокат.

Всего по этим делам сейчас идет несколько судов. По трем проигранным делам волонтеры и адвокат подали апелляцию. Чтобы доказать свою правоту, волонтеры готовы предоставить все подтверждающие документы, которые требуются по закону, и готовы к проведению проверок.

По мнению адвоката, своим решением передать дела в суд, не собрав доказательства по автомобилям, таможня выполняет свои показатели и имеет задачу передать судьям как можно больше таких дел.

РБК-Украина пыталась несколько раз связаться с Днепровской таможней, чтобы взять комментарий, но на момент публикации связаться с соответствующими лицами не удалось. Мы оставляем возможность добавить позицию Таможни к публикации.