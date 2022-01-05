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Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана. Вспомнили и Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Казахские протестующие выдвинули новые требования к властям страны. Теперь они требуют не снижения цены на газ, а отставки всей верхушки Казахстана и проведения политической реформы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Протесты Казахстан".

Чего хотят протестующие от властей Казахстана:

  1. Немедленное освобождение всех политических заключенных.
  2. Отставка и сложение полномочий президента, председателя Совета Безопасности Казахстана, правительства и парламента.
  3. Создание временного правительства из авторитетных и публичных граждан, участвующих в протесте.
  4. Проведение временным правительством новых прозрачных выборов.
  5. Признание лет правления СССР преступлением против постсоветских народов.
  6. Осуждение военной агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма.
  7. Выход из состава СНГ, ЕАЭС и других союзов с Россией.

До этого протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, снижения пенсионного возраста и снижения цен на продукты.

Обновлено.

Позже публикация с требованиями протестующих исчезла из этого Telegram-канала.

Больше о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

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Казахстан