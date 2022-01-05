Митингующие выдвинули требования к властям Казахстана. Вспомнили и Украину

Казахские протестующие выдвинули новые требования к властям страны. Теперь они требуют не снижения цены на газ, а отставки всей верхушки Казахстана и проведения политической реформы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Протесты Казахстан".
Чего хотят протестующие от властей Казахстана:
До этого протестующие требовали снижения цен на сжиженный газ, отставки правительства, снижения пенсионного возраста и снижения цен на продукты.
Позже публикация с требованиями протестующих исчезла из этого Telegram-канала.
Больше о том, что сейчас происходит в Казахстане, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.