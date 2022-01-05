Опубліковано "вимоги" мітингувальників до влади в Казахстані. В списку й Україна

Чого хочуть протестувальники від влади Казахстану:

Негайне звільнення всіх політичних в'язнів. Відставка та складання повноважень президента, голови Ради безпеки Казахстану, уряду та парламенту. Створення тимчасового уряду з авторитетних та публічних громадян, які беруть участь у протесті. Проведення тимчасовим урядом нових прозорих виборів. Визнання років правління СРСР злочином проти пострадянських народів. Засудження військової агресії РФ проти України та анексії Криму. Вихід зі складу СНД, ЄАЕС та інших союзів з Росією.

До цього протестувальники вимагали зниження цін на скраплений газ, відставки уряду, зниження пенсійного віку та зниження цін на продукти.

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Пізніше публікація з вимогами протестувальників зникла з цього Telegram-каналу. Проте ці вимоги вже встигли розлетітися іншими Telegram-каналами, які висвітлюють події в Казахстані.

Хто саме висунув ці вимоги, поки невідомо. Перевірити правдивість цієї інформації наразі також не має можливості, оскільки в Казахстані відключили зв'язок та інтернет.