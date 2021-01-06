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Митингующие хотят блокировать Капитолий всю ночь, чтобы сорвать утверждение выборов

Автор: РБК-Украина

Захватившие Капитолий сторонники действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа хотят удержать за собой здание в ближайшую ночь. Это позволит затянуть окончательное определение результатов президентских выборов.

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Об этом сообщает источник CNN, близкий к Белому дому.

"Их цель - удерживать Капитолий на протяжении ночи", - сказал источник, находящийся в контакте с некоторыми протестующими.

Напомним, 6 января протестующие ворвались в зал заседаний Сената США, который должен был утвердить победу Джо Байдена на выборах президента. Сторонники действующего президента Дональда Трампа перешли к радикальным действиям, несмотря на его призывы к мирному протесту.

Также стало известно, что в здании Конгресса произошла стрельба. Известно об одной раненой женщине.

Кроме того, Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет более тысячи солдат.

Отметим, на фоне беспорядков в Вашингтоне обе палаты Конгресса США прервали заседание.

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