Мітингувальники хочуть блокувати Капітолій всю ніч, щоб зірвати затвердження виборів

Прихильники чинного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що захопили Капітолій, хочуть утримати за собою будівлю у найближчу ніч. Це дозволить затягнути остаточне визначення результатів президентських виборів.

Про це повідомляє джерело CNN, близький до Білого дому.

"Їх мета - утримувати Капітолій протягом ночі", - сказав джерело, що знаходиться в контакті з деякими протестувальниками.

Нагадаємо, 6 січня протестувальники увірвалися в зал засідань Сенату США, який повинен був затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента. Прихильники чинного президента Дональда Трампа перейшли до радикальних дій, попри його заклики до мирного протесту.

Також стало відомо, що у будівлі Конгресу відбулася стрілянина. Відомо про одну пораненій жінці.

Крім того, Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.

Зазначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.