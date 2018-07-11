Из-за митингов под Радой и Кабмином в центре Киева усилены меры безопасности

На митингах под Радой и Кабмином провокаций и столкновений пока нет

Из-за митингов под Верховной радой Украины и Кабинетом министров правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Украины.

"В связи с запланированными массовыми мероприятиями в центре Киева за порядком следит достаточное количество полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении. Вместе с тем, отмечается, что при необходимости количество правоохранителей может быть изменено.

По информации МВД, в митингах участвуют свыше 4 тыс. лиц, в частности, под зданием Рады митингуют около 2,5 тыс. человек, под Кабмином - до 2 тыс.

"На данный момент провокаций и столкновений не зафиксировано", - отмечают в МВД.

Правоохранители призывают митингующих не нарушать общественный порядок и содействовать полиции в его обеспечении.

"Правоохранители в рамках своей компетенции будут сразу реагировать на любые проявления нарушений законодательства и привлекать виновных к ответственности", - подчеркнули в МВД.

Фото: митинги в Киеве (mvs.gov.ru)

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня под Радой проходит митинг владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.