Через мітинги під Радою та Кабміном у центрі Києва посилено заходи безпеки

На мітингах під Радою та Кабміном провокацій та сутичок наразі немає

Через мітинги під Верховною радою України та Кабінетом міністрів правоохоронці посилили заходи безпеки у центрі Києва. Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

"У зв'язку із запланованими масовими заходами в центрі Києва за порядком стежить достатня кількість поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні. Разом з тим, зазначається, що за необхідності кількість правоохоронців може бути змінено.

За інформацією МВС, участь у мітингах беруть понад 4 тис. осіб, зокрема, під будівлею Ради страйкують близько 2,5 тис. осіб, під Кабміном - до 2 тис.

"Наразі провокацій та сутичок не зафіксовано", - зазначають у МВС.

Правоохоронці закликають учасників мітингів не порушувати громадський порядок та сприяти поліції у його забезпеченні.

"Правоохоронці у межах своєї компетенції відразу реагуватимуть на будь-які прояви порушень законодавства та притягуватимуть винних до відповідальності", - наголосили у МВС.

Фото: мітинги у Києві (mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні під Радою проходить мітинг власників автомобілів з іноземною реєстрацією.