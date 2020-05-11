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Митинги против карантина в Германии: власть обвинила сторонников теории заговора

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 16:00
Митинги против карантина в Германии: власть обвинила сторонников теории заговора
Фото: Бундестаг Германии (pixabay.com)

Акции протеста против карантина в Германии вышли из-под контроля

Немецкие политики обвинили сторонников теории заговора в организации митингов против карантина в Германии, которые проходили в выходные дни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, во время протестов можно было услышать обвинения в адрес производителей вакцин, а также в сторону миллиардера и филантропа Билла Гейтса, который, по мнению демонстрантов, желает запустить глобальную систему слежки.

"В Германии существует свободный ландшафт СМИ, который информирует обо всех аспектах пандемии. Утверждение, наполненные ненавистью, теории о механизме зла во всем мире - это нечто совершенно другое", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зейберт.

При этом власти выражают беспокойство, что такие нарративы проникают в общество.

"Идея о том, что пандемия была преднамеренно введена для контроля над людьми, и что за ней стоят Билл Гейтс или другие темные силы, глубоко проникает внутрь общества", - заявил в интервью министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Германии задержала десятки людей во время акций протеста против карантина, которые проходили 9 мая, поскольку во время демонстраций начались беспорядки.

Также РБК-Украина писало, что в апреле в Берлине полиция задержала более 100 протестующих против карантина. В акции протеста приняли участие около 1000 человек.

Теги Новости Украины ГерманиякарантинКоронавирус
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