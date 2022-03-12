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На митинге в Мелитополе похитили местную активистку

Автор: Сергей Новиков

На сегодняшнем митинге во временно оккупированном Мелитополе похитили местную активистку Ольгу Гайсумову. Участники акции требовали отпустить мэра Ивана Федорова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гайсумовой.

"Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга. Мелитополь, выходите!" - говорится в сообщении на странице.

Отметим, Гайсумова является одним из организаторов сегодняшнего митинга.

Напомним, сегодня жители Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить городского голову Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военные. По оценкам, на акцию вышли около 2 000 человек.

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МелитопольВойна России против Украины