На митинге в Мелитополе похитили местную активистку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гайсумовой.

"Оккупанты похитили Ольгу Гайсумову прямо с митинга. Мелитополь, выходите!" - говорится в сообщении на странице.

Напомним, сегодня жители Мелитополя вышли на митинг с требованием освободить городского голову Ивана Федорова, которого накануне похитили российские военные. По оценкам, на акцию вышли около 2 000 человек.

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