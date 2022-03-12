На мітингу в Мелітополі викрали місцеву активістку

На сьогоднішньому мітингу в тимчасово окупованому Мелітополі викрали місцеву активістку Ольгу Гайсумову. Учасники акції вимагали відпустити мера Івана Федорова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Гайсумової.

Зазначимо, Гайсумова є одним з організаторів сьогоднішнього мітингу.

"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову прямо з мітингу. Мелітополь, виходьте!"- йдеться в повідомленні на сторінці.

Нагадаємо, сьогодні жителі Мелітополя вийшли на мітинг з вимогою звільнити міського голову Івана Федорова, якого напередодні викрали російські військові. За оцінками, на акцію вийшли близько 2 000 осіб.

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