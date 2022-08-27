В Эстонии задержали организатора митинг за возвращение советских памятников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить за тем, чтобы мероприятие прошло мирно и без волнений. Мы прервали митинг, потому что люди, участвующие в нем, демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать", - заявил оперативный руководитель Идаской префектуры Урмаса Эльми.

Полиция доставила в участок 52-летнюю женщину которая оказалась организатором митинга. Правоохранители предъявили ей нарушение требований проведения публичных собраний. Еще двух человек обвинили в разжигании ненависти.

"Мы предварительно пообщались с ведущим сегодняшнего мероприятия, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигания ненависти. Мы также пояснили, что ответственность за соблюдение всех требований, установленных для организации общественных собраний, лежит на организаторе собрания", - заявили в полиции.