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В Эстонии задержали организатора митинг за возвращение советских памятников

Фото: в Эстонии задержала организатора митинга За возвращение советских памятников (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Эстонская полиция прервала митинг, в поддержку возвращения советских памятников, поскольку на мероприятии была представлена военная символика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Нашей целью было обеспечить общественный порядок на митинге и следить за тем, чтобы мероприятие прошло мирно и без волнений. Мы прервали митинг, потому что люди, участвующие в нем, демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать", - заявил оперативный руководитель Идаской префектуры Урмаса Эльми.

Полиция доставила в участок 52-летнюю женщину которая оказалась организатором митинга. Правоохранители предъявили ей нарушение требований проведения публичных собраний. Еще двух человек обвинили в разжигании ненависти.

"Мы предварительно пообщались с ведущим сегодняшнего мероприятия, объяснили возможные опасности и напомнили, что в Эстонии не разрешено использование военной символики и разжигания ненависти. Мы также пояснили, что ответственность за соблюдение всех требований, установленных для организации общественных собраний, лежит на организаторе собрания", - заявили в полиции.

Напомним, что в Эстонии увеличилось количество дезинформации о войне в Украине.

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Эстония