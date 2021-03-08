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Митинг против карантина в Австрии: полиция оштрафовала 3 тысячи участников

Автор: Даша Харченко

В столице Австрии Вене полиция составила протоколы об административных нарушениях относительно 3 тысяч участников акции против карантинных ограничений. В результате действий протестующих были ранены четыре правоохранителей.

Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Австрии.

Также были задержаны 42 человека, открыто 60 уголовных производств и выписано 3000 протоколов об административных нарушениях. У задержанных были изъяты ножи.

По данным министерства, были ранены четыре правоохранителя, а также работник частной охранной компании.

Напомним, в столице Австрии Вене тысячи людей вышли на митинг против карантинных ограничений. Масштабная акция протеста прошла в субботу, 6 марта. Среди них были и правоэкстремисты, а также группы протестующих из Германии. Таким образом против карантинных ограничений выступили тысячи людей.

Также сообщалось, что в Камбодже будут давать 20 лет тюрьмы за умышленное заражение коронавируса.

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Новости Украины АвстрияКарантинпротест
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