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Мітинг проти карантину в Австрії: поліція оштрафувала 3 тисячі учасників

Автор: Даша Харченко

У столиці Австрії Відні поліція склала протоколи про адміністративні порушення щодо 3 тисяч учасників акції проти карантинних обмежень. Внаслідок дій протестувальників було поранено чотирьох правоохоронців.

Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ Австрії.

Також було затримано 42 людини, відкрито 60 кримінальних проваджень та виписано 3 тисячі протоколів про адміністративні порушення. У затриманих були вилучені ножі.

За даними міністерства, були поранені чотири правоохоронці, а також працівник приватної охоронної компанії.

Нагадаємо, у столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень. Масштабна акція протесту пройшла в суботу, 6 березня. Серед них були і правоекстремісти, а також групи протестуючих з Німеччини. Таким чином проти карантинних обмежень виступили тисячі людей.

Також ми повідомляли, що у Камбоджі будуть давати 20 років в'язниці за умисне зараження коронавірусом.

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