Як нагадали у виданні, Пекін відреагував на рішення Трампа щодо мит, обмеживши поставки рідкісних корисних копалин. Самеці метали використовуються в авіоніці. Це вже викликало занепокоєння у низки американських виробників аерокосмічної техніки, адже їх закуповують винятково в Китаї.

"Китай виробляє близько 90% рідкоземельних елементів у світі, групу з 17 елементів, що використовуються в оборонній, електромобільній, енергетичній та електронній промисловості. Розгніваний рішенням Трампа підвищити тарифи на більшість китайських товарів до 54%, Пекін оголосив про контроль над цими ресурсами в рамках ширшого пакету тарифів і обмежень для компаній", - йдеться в статті.

Це свідчить про те, що Китай готовий використовувати своє панування у видобутку і переробці критично важливих мінералів у протистоянні з Трампом. Саме це і може становити ризик для програми США Next Generation Air Dominance (NGAD) з розробки винищувачів майбутнього.

Як зазначає консалтингова компанія SFA Oxford, літаки-невидимки залежать від рідкоземельних елементів, таких як неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Їх використовують для високопродуктивних магнітів, приводів і радіолокаційних систем. Також необхідні метали, такі як титан, вольфрам і ніобій, для міцності конструкції, термостійкості та покриттів-невидимок.

"Оскільки Сполучені Штати прискорюють розробку в рамках програми Next Generation Air Dominance (NGAD), забезпечення доступу до цих критично важливих ресурсів тепер так само важливе для національної оборони, як і самі платформи", - зазначили в SFA Oxford.

Саме тому Пекін може ще більше посилити контроль над стратегічними мінералами, такими як галій і графіт, але побоюється шокувати світові ринки.

"Китай, імовірно, продовжить обходити Європу і ринки, що розвиваються, прагнучи виставити себе потерпілою стороною і обмежити міжнародне співробітництво з Вашингтоном", - сказано у статті.

Нагадаємо, у березні Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки почнуть працювати над створенням винищувача нового покоління F-47. Він буде побудований буде побудований компанією Boeing.

Торгова війна

На початку квітня Трамп почав масштабну "торгівельну війну", встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%. На такі дії Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.

А вже 9 квітня президент США заявив про 90-денну паузу в тарифах для низки торговельних партнерів. Однак для Китаю він підвищив мита до 145%. Таким чином відносини між країнами загострились ще більше. Адже 100% роблять будь-яку торгівлю між країнами безглуздою.