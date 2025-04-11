Мита Трампа можуть знищити мрії про F-47: як нові обмеження Китаю загрожують технологіям США
Китай наклав обмеження на експорт рідкоземельних металів до США. Це може стати значним ударом по мрії президента США Дональда Трампа щодо створення винищувача шостого покоління F-47.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Як нагадали у виданні, Пекін відреагував на рішення Трампа щодо мит, обмеживши поставки рідкісних корисних копалин. Самеці метали використовуються в авіоніці. Це вже викликало занепокоєння у низки американських виробників аерокосмічної техніки, адже їх закуповують винятково в Китаї.
"Китай виробляє близько 90% рідкоземельних елементів у світі, групу з 17 елементів, що використовуються в оборонній, електромобільній, енергетичній та електронній промисловості. Розгніваний рішенням Трампа підвищити тарифи на більшість китайських товарів до 54%, Пекін оголосив про контроль над цими ресурсами в рамках ширшого пакету тарифів і обмежень для компаній", - йдеться в статті.
Це свідчить про те, що Китай готовий використовувати своє панування у видобутку і переробці критично важливих мінералів у протистоянні з Трампом. Саме це і може становити ризик для програми США Next Generation Air Dominance (NGAD) з розробки винищувачів майбутнього.
Як зазначає консалтингова компанія SFA Oxford, літаки-невидимки залежать від рідкоземельних елементів, таких як неодим, празеодим, диспрозій і тербій. Їх використовують для високопродуктивних магнітів, приводів і радіолокаційних систем. Також необхідні метали, такі як титан, вольфрам і ніобій, для міцності конструкції, термостійкості та покриттів-невидимок.
"Оскільки Сполучені Штати прискорюють розробку в рамках програми Next Generation Air Dominance (NGAD), забезпечення доступу до цих критично важливих ресурсів тепер так само важливе для національної оборони, як і самі платформи", - зазначили в SFA Oxford.
Саме тому Пекін може ще більше посилити контроль над стратегічними мінералами, такими як галій і графіт, але побоюється шокувати світові ринки.
"Китай, імовірно, продовжить обходити Європу і ринки, що розвиваються, прагнучи виставити себе потерпілою стороною і обмежити міжнародне співробітництво з Вашингтоном", - сказано у статті.
Нагадаємо, у березні Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки почнуть працювати над створенням винищувача нового покоління F-47. Він буде побудований буде побудований компанією Boeing.
Торгова війна
На початку квітня Трамп почав масштабну "торгівельну війну", встановивши мита на всі товари з Китаю на рівні 54%. На такі дії Пекін відповідав симетрично, обіцяючи йти до кінця.
А вже 9 квітня президент США заявив про 90-денну паузу в тарифах для низки торговельних партнерів. Однак для Китаю він підвищив мита до 145%. Таким чином відносини між країнами загострились ще більше. Адже 100% роблять будь-яку торгівлю між країнами безглуздою.
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