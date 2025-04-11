Пошлины Трампа могут уничтожить мечты о F-47: как новые ограничения Китая угрожают технологиям США

Китай наложил ограничения на экспорт редкоземельных металлов в США. Это может стать значительным ударом по мечте президента США Дональда Трампа о создании истребителя шестого поколения F-47.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

Как напомнили в издании, Пекин отреагировал на решение Трампа по пошлинам, ограничив поставки редких полезных ископаемых. Именно эти металлы используются в авионике. Это уже вызвало беспокойство у ряда американских производителей аэрокосмической техники, ведь их закупают исключительно в Китае.

"Китай производит около 90% редкоземельных элементов в мире, группу из 17 элементов, используемых в оборонной, электромобильной, энергетической и электронной промышленности. Разгневанный решением Трампа повысить тарифы на большинство китайских товаров до 54%, Пекин объявил о контроле над этими ресурсами в рамках более широкого пакета тарифов и ограничений для компаний", - говорится в статье.

Это свидетельствует о том, что Китай готов использовать свое господство в добыче и переработке критически важных минералов в противостоянии с Трампом. Именно это и может представлять риск для программы США Next Generation Air Dominance (NGAD) по разработке истребителей будущего.

Как отмечает консалтинговая компания SFA Oxford, самолеты-невидимки зависят от редкоземельных элементов, таких как неодим, празеодим, диспрозий и тербий. Их используют для высокопроизводительных магнитов, приводов и радиолокационных систем. Также необходимы металлы, такие как титан, вольфрам и ниобий, для прочности конструкции, термостойкости и покрытий-невидимок.

"Поскольку Соединенные Штаты ускоряют разработку в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), обеспечение доступа к этим критически важным ресурсам теперь так же важно для национальной обороны, как и сами платформы", - отметили в SFA Oxford.

Именно поэтому Пекин может еще больше усилить контроль над стратегическими минералами, такими как галлий и графит, но опасается шокировать мировые рынки.

"Китай, вероятно, продолжит обходить Европу и развивающиеся рынки, стремясь выставить себя потерпевшей стороной и ограничить международное сотрудничество с Вашингтоном", - сказано в статье.

Напомним, в марте Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки начнут работать над созданием истребителя нового поколения F-47. Он будет построен будет построен компанией Boeing.

Торговая война

В начале апреля Трамп начал масштабную "торговую войну", установив пошлины на все товары из Китая на уровне 54%. На такие действия Пекин отвечал симметрично, обещая идти до конца.

А уже 9 апреля президент США заявил о 90-дневной паузе в тарифах для ряда торговых партнеров. Однако для Китая он повысил пошлины до 145%. Таким образом отношения между странами обострились еще больше. Ведь 100% делают любую торговлю между странами бессмысленной.