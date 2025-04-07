У США пояснили, навіщо обклали митом навіть безлюдні острови

Безлюдні острови Герд і Макдональд, що знаходяться поблизу Антарктиди, потрапили під нові митні обмеження США.

Ці острови, на яких не проживають люди, а лише пінгвіни, стали об'єктом уваги Вашингтона в контексті боротьби з обходом міжнародних торговельних обмежень.

Лутнік зазначив, що запровадження мит має на меті уникнути ситуацій, коли країни, такі як Китай, обходять торговельні тарифи США, через інші держави.

Зокрема, Лутнік нагадав, як після введення тарифів на Китай у 2018 році китайські товари почали надходити до Сполучених Штатів через треті країни, що завдавало шкоди американській економіці.

"Президент втомився від цього, і він має намір виправити ситуацію", - підкреслив Лутнік.

Така стратегія, за його словами, є частиною ширшої політики щодо виправлення торговельного дефіциту США.

"Це питання національної безпеки. Нам необхідно виробляти ліки, напівпровідники, кораблі, сталь і алюміній, і все це повинно вироблятися в Америці", - додав він.

Раніше CNN припускали, що адміністрація Трампа могла використовувати штучний інтелект для створення переліку країн, які підпадають під тарифи. Однак Лутнік спростував цю інформацію, зазначивши, що не всі країни потрапили до списку.