У США пояснили, навіщо обклали митом навіть безлюдні острови
США наклали мита на безлюдні острови. Це має на меті уникнути ситуацій, коли країни обходять торговельні тарифи США.
Про це заявив міністр торгівлі Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір CNN.
Безлюдні острови Герд і Макдональд, що знаходяться поблизу Антарктиди, потрапили під нові митні обмеження США.
Ці острови, на яких не проживають люди, а лише пінгвіни, стали об'єктом уваги Вашингтона в контексті боротьби з обходом міжнародних торговельних обмежень.
Лутнік зазначив, що запровадження мит має на меті уникнути ситуацій, коли країни, такі як Китай, обходять торговельні тарифи США, через інші держави.
Зокрема, Лутнік нагадав, як після введення тарифів на Китай у 2018 році китайські товари почали надходити до Сполучених Штатів через треті країни, що завдавало шкоди американській економіці.
"Президент втомився від цього, і він має намір виправити ситуацію", - підкреслив Лутнік.
Така стратегія, за його словами, є частиною ширшої політики щодо виправлення торговельного дефіциту США.
"Це питання національної безпеки. Нам необхідно виробляти ліки, напівпровідники, кораблі, сталь і алюміній, і все це повинно вироблятися в Америці", - додав він.
Раніше CNN припускали, що адміністрація Трампа могла використовувати штучний інтелект для створення переліку країн, які підпадають під тарифи. Однак Лутнік спростував цю інформацію, зазначивши, що не всі країни потрапили до списку.
Мита Трампа
Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп підписав указ про введення мит на ввезення товарів у США з багатьох країн світу. У списку понад 180 держав. Свої дії він пояснив "несправедливими тарифами", які інші країни запровадили на американські товари.
Так, китайським товарам запровадили тариф у 34%, ЄС - 20%, Індії - 26%, Британії - 10%. Найвищі мита введені проти Камбоджі (49%), В'єтнаму (46%) та Шрі-Ланки (44%). Для України запроваджено "базові" мита - 10%.
При цьому Росія, Куба, Білорусь та КНДР не потрапили під дію указу. Оскільки, за словами міністра фінансів США Скота Бессента "Штати з ними не торгують".
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