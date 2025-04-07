В США объяснили, зачем обложили пошлиной даже необитаемые острова
США наложили пошлины на необитаемые острова Герд и Макдональд, чтобы закрыть торговые лазейки. Министр торговли Говард Лутник отрицал использование искусственного интеллекта для формирования списка стран.
Об этом заявил министр торговли Говард Лутник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN.
Необитаемые острова Герд и Макдональд, находящиеся вблизи Антарктиды, попали под новые таможенные ограничения США.
Эти острова, на которых не проживают люди, а только пингвины, стали объектом внимания Вашингтона в контексте борьбы с обходом международных торговых ограничений.
Лутник отметил, что введение пошлин имеет целью избежать ситуаций, когда страны, такие как Китай, обходят торговые тарифы США, через другие государства.
В частности, Лутник напомнил, как после введения тарифов на Китай в 2018 году китайские товары начали поступать в Соединенные Штаты через третьи страны, что наносило ущерб американской экономике.
"Президент устал от этого, и он намерен исправить ситуацию", - подчеркнул Лутник.
Такая стратегия, по его словам, является частью более широкой политики по исправлению торгового дефицита США.
"Это вопрос национальной безопасности. Нам необходимо производить лекарства, полупроводники, корабли, сталь и алюминий, и все это должно производиться в Америке", - добавил он.
Ранее CNN предполагали, что администрация Трампа могла использовать искусственный интеллект для создания перечня стран, которые подпадают под тарифы. Однако Лутник опроверг эту информацию, отметив, что не все страны попали в список.
Пошлины Трампа
Напомним, американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на ввоз товаров в США из многих стран мира. В списке более 180 государств. Свои действия он объяснил "несправедливыми тарифами", которые другие страны ввели на американские товары.
Так, китайским товарам ввели тариф в 34%, ЕС - 20%, Индии - 26%, Британии - 10%. Самые высокие пошлины введены против Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%). Для Украины введены "базовые" пошлины - 10%.
При этом Россия, Куба, Беларусь и КНДР не попали под действие указа. Поскольку, по словам министра финансов США Скота Бессента "Штаты с ними не торгуют".
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