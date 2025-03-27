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За мгновение до сирены: Леброн сравнялся с Брайантом, спасая "Лейкерс" в фантастической атаке (видео)

Индианаполис, Четверг 27 марта 2025 10:54
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За мгновение до сирены: Леброн сравнялся с Брайантом, спасая "Лейкерс" в фантастической атаке (видео) Фото: Лука Дончич и Леброн Джеймс празднуют победу (x.com/lakers)
Автор: Андрей Костенко

Звездный дуэт "Лос-Анджелес Лейкерс" Лука Дончич - Леброн Джеймс принес команде победу в супертяжелом матче Национальной баскетбольной ассоциации над "Индианой Пейсерз".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Команда, за которую в том числе выступает и украинский центровой Алексей Лень, играла на выезде против одного из лидеров Восточной конференции - "Индианы".

В заключительной четверти лидерство в матче менялось пять раз: "Лейкерс" трижды теряли преимущество и за три секунды до финальной сирены уступали - 118:119. В последней атаке Дончич попытался пройти под кольцо, но его бросок оказался неточным. Мяч отскочил к Леброну, который за 0,2 секунды до завершения встречи точным броском принес своей команде победу - 120:119.

Благодаря этому гейм-виннеру Джеймс сравнялся с Коби Брайантом и Джо Джонсоном по количеству решающих бросков перед сиреной в истории НБА - у всех по восемь. Лидером по этому показателю остается Майкл Джордан, в активе которого девять подобных моментов.

После игры американский баскетболист объяснил, почему изначально не отреагировал эмоционально на свой победный бросок.

"Честно говоря, я просто пытался понять, успел ли выпустить мяч вовремя. Но когда показали повтор, это меня действительно порадовало", - цитирует Джеймса ESPN.

Украинский центровой "Лейкерс" Лень провел матч на скамейке запасных. Калифорнийцы смогли прервать серию из трех поражений подряд. В таблице Западной конференции НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" занимает пятое место, имея 44 победы в 72 матчах.

К слову, ранее раскрыли подробности финальной серии чемпионата Украины по хоккею между "Киев Кэпиталз" и "Кременчугом".

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НБА Леброн Джеймс Баскетбол Алексей Лень
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