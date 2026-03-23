На місяць раніше, ніж минулого року. Україна почала поповнювати запаси газу

Україна вже другий тиждень накопичує газ у підземних сховищах. Запас активного газу в ПСГ з 13 по 22 березня збільшився на 118 млн кубометрів - до 4,77 млрд кубометрів (з урахуванням буферного газу - 9,4 млрд кубометрів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відкриті дані міжнародних платформ.
Зменшення запасів припинилося з 13 березня. Тоді в ПСГ залишилося 4,77 млрд кубометрів активного газу, що в 4 рази більше за минулорічний показник на цю дату - 1,2 млрд кубометрів.
Потепління в Україні та сонячна погода в березні поліпшили ситуацію з електропостачанням і знизили використання газу.
У результаті, за умови імпорту, що перебуває на рівні 24-25 млн кубометрів на добу, з урахуванням внутрішнього видобутку, з'явилася можливість невикористаний газ залишати в сховищах.
В останні 9 днів обсяг газу в ПСГ поповнюється в середньому на 12 млн кубометрів на добу.
Накопичення газу в 2026 році почалося майже на місяць раніше, ніж минулого року. У 2025 році обсяги газу в ПСГ почали збільшуватися з 18 квітня.
На той момент активного газу там залишалося 0,67 млрд кубометрів.
