На місяць раніше, ніж минулого року. Україна почала поповнювати запаси газу

Зменшення запасів припинилося з 13 березня. Тоді в ПСГ залишилося 4,77 млрд кубометрів активного газу, що в 4 рази більше за минулорічний показник на цю дату - 1,2 млрд кубометрів.

Чому почалося накопичення газу

Потепління в Україні та сонячна погода в березні поліпшили ситуацію з електропостачанням і знизили використання газу.

У результаті, за умови імпорту, що перебуває на рівні 24-25 млн кубометрів на добу, з урахуванням внутрішнього видобутку, з'явилася можливість невикористаний газ залишати в сховищах.

В останні 9 днів обсяг газу в ПСГ поповнюється в середньому на 12 млн кубометрів на добу.

Накопичення газу почалося раніше, ніж минулого року

Накопичення газу в 2026 році почалося майже на місяць раніше, ніж минулого року. У 2025 році обсяги газу в ПСГ почали збільшуватися з 18 квітня.

На той момент активного газу там залишалося 0,67 млрд кубометрів.