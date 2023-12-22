За місяць окупанти 9 разів обстріляли прифронтову ТЕС ДТЕК, - Сахарук

"Прифронтова зона зараз - велика проблема, це (обстріи, - ред.) відбувається дуже часто. Одна з наших станцій, яка знаходиться дуже близько до лінії фронту, за останній місяць 9 разів по-крупному була обстріляна, ми вже навіть не рахуємо маленьких обстрілів", - сказав він.

Остання атака на станцію відбулась позавчора, внаслідок цього було серйозно пошкоджено велику кількість обладнання.

Водночас Сахарук додав, що зараз на Донеччині цілодобово працює 50 бригад енергетиків, щоб оперативно відновлювати пошкоджене обладнання.

Загалом в регіонах присутності ДТЕК близько тисячі бригад енергетиків працюють над енергозабезпеченням українців.

Нагадаємо, за минулий тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині.