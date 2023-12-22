За месяц оккупанты 9 раз обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК, - Сахарук

"Прифронтовая зона сейчас - большая проблема, это (обстрии, - ред.) происходит очень часто. Одна из наших станций, которая находится очень близко к линии фронта, за последний месяц 9 раз по-крупному была обстреляна, мы уже даже не считаем маленьких обстрелов", - сказал он.

Последняя атака на станцию произошла позавчера, в результате чего было серьезно повреждено большое количество оборудования.

В то же время Сахарук добавил, что сейчас в Донецкой области круглосуточно работает 50 бригад энергетиков, чтобы оперативно восстанавливать поврежденное оборудование.

В регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области.