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За месяц оккупанты 9 раз обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК, - Сахарук

Фото: за месяц оккупанты 9 раз обстреляли прифронтовую ТЭС ДТЭК (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

За последний месяц российские захватчики 9 раз атаковали прифронтовую теплоэлектростанцию компании ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

"Прифронтовая зона сейчас - большая проблема, это (обстрии, - ред.) происходит очень часто. Одна из наших станций, которая находится очень близко к линии фронта, за последний месяц 9 раз по-крупному была обстреляна, мы уже даже не считаем маленьких обстрелов", - сказал он.

Последняя атака на станцию произошла позавчера, в результате чего было серьезно повреждено большое количество оборудования.

В то же время Сахарук добавил, что сейчас в Донецкой области круглосуточно работает 50 бригад энергетиков, чтобы оперативно восстанавливать поврежденное оборудование.

В регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.

Напомним, за прошедшую неделю энергетики ДТЭК восстановили свет для 386 тысяч семей в Донецкой области.

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ТЭСДТЭК