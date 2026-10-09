Місяць міг утворитися лише за 5 годин: вчені змінили думку про походження супутника Землі

Класична теорія "повільного створення"

Десятиліттями вчені вважали, що Місяць з'явився в результаті тривалого й поступового процесу.

Близько 4,5 мільярда років тому молода Земля зіткнулася з іншим планетарним ембріоном розміром з Марс, який отримав назву Тейя на честь міфологічної матері богині Місяця Селени.

Унаслідок потужного удару величезна кількість уламків обох тіл була викинута у космічний простір.

Згідно з класичною гіпотезою, ці фрагменти утворили навколоземний диск, де вони поступово злипалися під дією гравітації. Протягом тисячоліть або навіть довше ці шматки з'єднувалися у те, що зараз є Місяцем.

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Швидкий сценарій: утворення Місяця за п'ять годин

Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal Letters, пропонує зовсім інший погляд на ці події.

Використовуючи цифрові симуляції, дослідники змоделювали лобове зіткнення молодої Землі з тілом розміром з Марс, уперше врахувавши механічну міцність матеріалів. Виявилося, що стан гірських порід - їхня температура та пластичність - відіграє вирішальну роль.

Дослідники виставили початкові температури Землі та Тейї у межах 400, 800 та 2000 кельвінів.

Результати показали такі сценарії

Якщо зімкнуті тіла були гарячими та податливими, удар виштовхував велику кількість матеріалу назовні, що призводило до класичного сценарію повільного збирання з орбітального диска.

Якщо ж об'єкти були холодними та механічно міцними, Тейя могла частково вижити після удару як цілісний шматок і одразу закріпитися на орбіті.

У деяких умовах симуляції повноцінний Місяць з'явився вже через 5 годин після зіткнення.

Хоча це не доводить остаточної правоти такого сценарію, вчені довели його фізичну можливість, яку раніше відкидали через ігнорування міцності матеріалів.

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Нові загадки походження супутника Землі

Науковий підхід відкриває нові можливості для вивчення історії Місяця. Якщо супутник сформувався як готовий монолітний об'єкт, його початкова температура та вміст летких речовин можуть надати точніші дані про умови доленосного зіткнення.

Водночас одне фундаментальне питання залишається відкритим. Зразки місячних порід, доставлені місіями Apollo, за ізотопним складом надзвичайно схожі на земні.

Це створює парадокс, оскільки Тейя, за розрахунками, сформувалася в іншій частині протопланетного диска.

Нова симуляція поки не розв'язує цю загадку, проте залишає припущення, що Земля і Тейя могли утворитися в одному регіоні з подібних космічних елементів.