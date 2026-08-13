Місяць і Марс можуть змінювати стан астронавтів: вчені назвали 14 факторів

Інженери з Массачусетського технологічного інституту за підтримки NASA розробили інтерактивну платформу HECIA. Вона демонструє, як дизайн космічного житла впливатиме на ментальне, емоційне та соціальне благополуччя астронавтів під час тривалих місій на Місяць і Марс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на MIT News .

Зв'язок дизайну та 14 емоційних станів

Платформа Human-Environment Connection and Interaction Atlas (HECIA) була створена на базі аналізу наукової літератури та інтерв'ю з експертами NASA, експертами галузі та науковцями.

Вона пов'язує освітлення, приватність, планування та можливість трансформації простору житла з відповідними психологічними станами екіпажу.

Науковці виділили 14 емоцій і досвідів, на які впливає середовище проживання в екстремальних умовах. Серед них - тривожність, автономія, ностальгія, допитливість, втома та відчуття спорідненості.

Окрім космічних станцій, дані атласу можна використовувати для проєктування підводних човнів, полярних баз, нафтових платформ і таборів біженців.

Основне завдання - змістити фокус із простого "виживання у бляшанці" на забезпечення безпеки, здоров'я, комфорту та продуктивності екіпажу.

Раніше досліджувалися лише окремі фактори, як-от вплив світла на циркадні ритми, але HECIA вперше об'єднала всі ці зв'язки в єдину візуальну систему.

Передбачення ризиків та проєктування комфортного простору

Новий атлас застосовує новаторські підходи до поведінкового здоров'я: розробники можуть обрати параметр (наприклад, "відстань від Землі") і відстежити його вплив на ресурси, стосунки та емоційний стан.

Платформа також дозволяє працювати у зворотному напрямку - від бажаного емоційного результату.

Наприклад, вибір проблеми туги за домом підсвічує прихильність до місця, приватність та трансформативність простору як ключові фактори для її зменшення.

Поєднання загальних і приватних зон через спільні входи чи сходи заохочує спонтанну взаємодію та зміцнює згуртованість екіпажу.

Цікаво, що HECIA не пропонує універсального дизайну, але допомагає виявити поведінкові наслідки, які зазвичай ігноруються через технічні обмеження.

Платформа дає змогу переосмислити житлові модулі за межами Землі, роблячи їх сприятливими для тривалого проживання груп людей.