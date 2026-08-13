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Луна и Марс могут изменять состояние астронавтов: ученые назвали 14 факторов

16:32 13.08.2026 Чт
2 мин
Как жилье вне Земли может менять восприятие экипажей?
aimg Ольга Завада
Луна и Марс могут изменять состояние астронавтов: ученые назвали 14 факторов Инженеры по MIT будут защищать психику астронавтов (фото: Pexels)
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Инженеры из Массачусетского технологического института при поддержке NASA разработали интерактивную платформу HECIA. Она демонстрирует, как дизайн космического жилья влияет на ментальное, эмоциональное и социальное благополучие астронавтов во время длительных миссий на Луну и Марс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MIT News.

Связь дизайна и 14 эмоциональных состояний

Платформа Human-Environment Connection and Interaction Atlas (HECIA) была создана на основе анализа научной литературы и интервью с экспертами NASA, экспертами отрасли и учеными.

Она связывает освещение, приватность, планирование и возможность трансформации пространства жилья с соответствующими психологическими состояниями экипажа.

Ученые выделили 14 эмоций и опытов, на которые влияет среда обитания в экстремальных условиях. Среди них - тревожность, автономия, ностальгия, любознательность, усталость и ощущение родства.

Кроме космических станций, данные атласа можно использовать для проектирования подводных лодок, полярных баз, нефтяных платформ и лагерей беженцев.

Основная задача - сместить фокус с простой "выживаемости в жестянке" на обеспечение безопасности, здоровья, комфорта и производительности экипажа.

Ранее исследовались лишь отдельные факторы, например влияние света на циркадные ритмы, но HECIA впервые объединила все эти связи в единую визуальную систему.

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Предусмотрение рисков и проектирование комфортного пространства

Новый атлас применяет новаторские потходы к поведенческому здоровью: разработчики могут выбрать параметр (например, расстояние от Земли) и отследить его влияние на ресурсы, отношения и эмоциональное состояние.

Платформа также позволяет работать в обратном направлении - от желаемого эмоционального результата.

Например, выбор проблемы тоски по дому подсвечивает расположение к месту, приватность и трансформативность пространства как ключевые факторы для ее уменьшения.

Сочетание общих и частных зон через общие входы или лестницы поощряет спонтанное взаимодействие и укрепляет сплоченность экипажа.

Интересно, что HECIA не предлагает универсального дизайна, но помогает выявить последствия, которые обычно игнорируются из-за технических ограничений.

Платформа позволяет переосмыслить жилые модули вне Земли, делая их благоприятными для длительного проживания групп людей.

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