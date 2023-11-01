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За місяць "Армія дронів" уразила 175 ворожих танків і 245 гармат, - Мінцифри

Середа 01 листопада 2023 13:09
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За місяць "Армія дронів" уразила 175 ворожих танків і 245 гармат, - Мінцифри Фото: за місяць "Армія дронів" уразила 175 ворожих танків і 245 гармат (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

За останній місяць "Армія дронів" уразила 175 ворожих танків, 245 гармат і 90 самохідних артилерійських установок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства цифрової трансформації за 3-31 жовтня.

"Минулого тижня бійці особливо сконцентрувалися на артилерії - мінуснули 65 гармат та 14 самохідних артилерійських установок. Саме цю зброю вороги активно використовують для обстрілів українських позицій. Менше російської артилерії - більше збережених життів наших воїнів. Також оператори БпЛА уразили 42 танки, 54 броньовані машини та багато іншої російської техніки. Дякую бійцям за плідну роботу", - написав віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За місяць кількість ураженої техніки сягнула 1056 одиниць. Також уражено понад 590 одиниць особового складу.

За місяць &quot;Армія дронів&quot; уразила 175 ворожих танків і 245 гармат, - Мінцифри

"Сьогодні дрони мають визначальне значення на полі бою. Хто має перевагу в кількості дронів і професіоналізмі операторів, той перемагає. Ми горді тим, що оператори дронів використовують передані нами пікапи й ефективно знищують ворожу техніку та особовий склад", - додав Андрій Матюха, засновник компанії Favbet, яка передала "Армії дронів" 53 нових пікапи.

Нагадаємо, проект "Армія дронів" продовжує комплектацію ударних рот сучасним транспортом. На сьогодні в рамках програми за підтримки партнерів вдалося укомплектувати вже 17 ударних рот БпЛА в складі бригад ЗСУ.

У процесі комплектації - понад 50 ударних рот БпЛА. До кінця року планується укомплектувати понад 60 ударних рот, які знищуватимуть ворога на фронті за допомогою безпілотних технологій.

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