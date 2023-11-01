За месяц Армия дронов поразила 175 вражеских танков и 245 пушек, - Минцифры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства цифровой трансформации за 3-31 октября.

"На прошлой неделе бойцы особенно сконцентрировались на артиллерии – минуснули 65 пушек и 14 самоходных артиллерийских установок. Именно это оружие враги активно используют для обстрелов украинских позиций. Меньше российской артиллерии - больше сохраненных жизней наших воинов. Также операторы БпЛА поразили 42 танка, 54 бронированные машины и много другой российской техники. Спасибо бойцам за продуктивную работу", - написал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

За месяц количество пораженной техники достигло 1056 единиц. Также поражено более 590 единиц личного состава.

"Сегодня дроны имеют решающее значение на поле боя. У кого преимущество в количестве дронов и профессионализме операторов, тот побеждает. Мы гордимся тем, что операторы дронов используют переданные нами пикапы и эффективно уничтожают вражескую технику и личный состав", - добавил Андрей Матюха, основатель компании Favbet, которая передала "Армии дронов" 53 новых пикапа.

Напомним, проект "Армия дронов" продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. На сегодня в рамках программы при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ.

В процессе комплектации - более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте с помощью беспилотных технологий.