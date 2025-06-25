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Місячний календар риболовлі на липень 2025: коли і де чекати доброго клювання

Середа 25 червня 2025 11:39
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Місячний календар риболовлі на липень 2025: коли і де чекати доброго клювання Коли ловити рибу у липні (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

Липень - це справжній розпал літа, коли кожен виїзд на водойму обіцяє не лише відпочинок, а й гідний улов. Щоб ваші зусилля не були марними, варто скористатися місячним календарем клювання.

РБК-Україна розповідає про сприятливі дати для риболовлі у липні.

Сприятливі дні для риболовлі у липні

Найкраще риба ловиться під час повного Місяця, молодика та в дні, що прилягають до цих фаз. У липні 2025 року найбільшу активність варто очікувати:

  • 1-3 липня - висока активність
  • 4-5 липня - середня активність
  • 6-10 липня - слабка активність
  • 11 липня - відмінне клювання
  • 12-13 липня - слабка активність
  • 14-17 липня - хороше клювання
  • 18-23 липня - слабка активність
  • 24 липня - відмінне клювання
  • 26-28 липня - хороше клювання
  • 29-31 липня - висока активність

Помірно вдалі дні (4-5, 14-17, 26-28 липня) - ідеальні для ранкової або вечірньої риболовлі.

Слабкі періоди (6-10, 12-13, 18-23 липня) варто використати для відпочинку або тренування техніки - на трофейний улов надії мало.

Оптимальний час для риболовлі

Активність риби в липні тісно пов’язана з температурою води й освітленням. У спеку риба стає менш активною, тому варто ловити у відповідні проміжки часу:

Ранок (4:30-8:30) - найкращий період, коли вода ще прохолодна й риба активно харчується

Вечір (17:00-21:00) - особливо ефективний на озерах і ставках із прибережною рослинністю

День - у спеку риба спускається на дно; у цей час краще ловити коропа, ляща або сома

Варто враховувати й зміну глибини: вранці риба тримається ближче до поверхні, а вдень опускається в тінь або до підводних ям.

Місячний календар риболовлі на липень 2025: коли і де чекати доброго клюванняЛипень може принести чудові трофейні екземпляри (фото: Pixabay)

Поради для результативної риболовлі у липні

Використовуйте делікатні снасті та легкі приманки, якщо вода прозора й сонце яскраве.

На річках краще працює фідер та ловля за течією, а на стоячих водоймах - поплавкова вудка з точковим прикормом.

При високому тиску та спеці краще виходити на риболовлю вранці або навіть уночі.

Якщо немає клювання, міняйте точки: риба може переміщатися по глибині або ховатися в затінку.

Плануйте маршрут заздалегідь, особливо у вихідні - популярні місця швидко заповнюються.

Вивчайте водойму: глибини, рельєф дна, наявність течії - це впливає на поведінку риби.

Наостанок: липнева риболовля дарує щедрий улов лише уважним і обізнаним рибалкам. Стежте за Місяцем, погодою та поведінкою риби - і кожна поїздка буде вдалою.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Fishing News та FishMaster.

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