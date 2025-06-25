Лунный календарь рыбалки на июль 2025: когда и где ждать хорошего клева
Июль - это настоящий разгар лета, когда каждый выезд на водоем обещает не только отдых, но и достойный улов. Чтобы ваши усилия не были напрасными, стоит воспользоваться лунным календарем клева.
РБК-Украина рассказывает о благоприятных датах для рыбалки в июле.
Благоприятные дни для рыбалки в июле
Лучше всего рыба ловится во время полнолуния, новолуния и в дни, прилегающие к этим фазам. В июле 2025 года наибольшую активность стоит ожидать:
- 1-3 июля - высокая активность
- 4-5 июля - средняя активность
- 6-10 июля - слабая активность
- 11 июля - отличный клев
- 12-13 июля - слабая активность
- 14-17 июля - хороший клев
- 18-23 июля - слабая активность
- 24 июля - отличный клев
- 26-28 июля - хороший клев
- 29-31 июля - высокая активность
Умеренно удачные дни (4-5, 14-17, 26-28 июля) - идеальны для утренней или вечерней рыбалки.
Слабые периоды (6-10, 12-13, 18-23 июля) стоит использовать для отдыха или тренировки техники - на трофейный улов надежды мало.
Оптимальное время для рыбалки
Активность рыбы в июле тесно связана с температурой воды и освещением. В жару рыба становится менее активной, поэтому стоит ловить в соответствующие промежутки времени:
Утро (4:30-8:30) - лучший период, когда вода еще прохладная и рыба активно питается
Вечер (17:00-21:00) - особенно эффективен на озерах и прудах с прибрежной растительностью
День - в жару рыба спускается на дно; в это время лучше ловить карпа, леща или сома
Стоит учитывать и смену глубины: утром рыба держится ближе к поверхности, а днем опускается в тень или к подводным ямам.
Июль может принести великолепные трофейные экземпляры (фото: Pixabay)
Советы для результативной рыбалки в июле
Используйте деликатные снасти и легкие приманки, если вода прозрачная и солнце яркое.
На реках лучше работает фидер и ловля по течению, а на стоячих водоемах - поплавочная удочка с точечным прикормом.
При высоком давлении и жаре лучше выходить на рыбалку утром или даже ночью.
Если нет клева, меняйте точки: рыба может перемещаться по глубине или прятаться в тени.
Планируйте маршрут заранее, особенно в выходные - популярные места быстро заполняются.
Изучайте водоем: глубины, рельеф дна, наличие течения - это влияет на поведение рыбы.
Напоследок: июльская рыбалка дарит щедрый улов только внимательным и знающим рыбакам. Следите за Луной, погодой и поведением рыбы - и каждая поездка будет удачной.
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При написании материала использовались следующие источники: материалы сайтов Fishing News и FishMaster.