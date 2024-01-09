Місячна місія США майже одразу опинилась під загрозою провалу

Як стало відомо, за 48 хвилин після старту посадковий модуль успішно відокремився від ракети-носія, проте пізніше в центрі управління польотом помітили "аномалію", через яку апарат не міг коректно зорієнтуватися на Сонці та зарядити акумулятор.

Зазначається, що неполадки в руховій системі можуть перешкодити м'якій посадці на Місяць, яка була запланована на 23 лютого.

Зрештою за допомогою "імпровізованого маневру" фахівцям вдалося нахилити посадковий модуль у потрібному напрямку, щоб можна було підзарядити акумулятор.

Однак в Astrobotic Technologies повідомили, що відмова рухової системи призвела до серйозної втрати палива.

Наразі, команда працює над тим, щоб стабілізувати втрати та зібрати якомога більше даних. Крім того, в Astrobotic Technologies вивчають, які ще цілі можна було б виконати в рамках цієї місії.