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Місячна місія США майже одразу опинилась під загрозою провалу

Фото: місячна місія США майже одразу опинилась під загрозою провалу через поломку модуля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Уперше за понад 50 років американський космічний корабель мав знову здійснити посадку на Місяць, проте місія фактично одразу опинилася на межі зриву. У запущеного місячного посадкового модуля Peregrine виникли технічні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

Як стало відомо, за 48 хвилин після старту посадковий модуль успішно відокремився від ракети-носія, проте пізніше в центрі управління польотом помітили "аномалію", через яку апарат не міг коректно зорієнтуватися на Сонці та зарядити акумулятор.

Зазначається, що неполадки в руховій системі можуть перешкодити м'якій посадці на Місяць, яка була запланована на 23 лютого.

Зрештою за допомогою "імпровізованого маневру" фахівцям вдалося нахилити посадковий модуль у потрібному напрямку, щоб можна було підзарядити акумулятор.

Однак в Astrobotic Technologies повідомили, що відмова рухової системи призвела до серйозної втрати палива.

Наразі, команда працює над тим, щоб стабілізувати втрати та зібрати якомога більше даних. Крім того, в Astrobotic Technologies вивчають, які ще цілі можна було б виконати в рамках цієї місії.

 

Місія США на Місяць

Нагадаємо, Сполучені штати Америки 8 січня вперше за 50 років здійснили запуск ракети з метою доправити спусковий апарат на Місяць.

Раніше ми повідомляли що США мають намір повернутися на Місяць вперше з 1972 року.

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Космічний корабель