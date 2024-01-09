Лунная миссия США почти сразу оказалась под угрозой провала

Как стало известно, через 48 минут после старта посадочный модуль успешно отделился от ракеты-носителя, однако позже в центре управления полетом заметили "аномалию", из-за которой аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить аккумулятор.

Отмечается, что неполадки в двигательной системе могут помешать мягкой посадке на Луну, запланированной на 23 февраля.

В конце концов, с помощью "импровизированного маневра" специалистам удалось наклонить посадочный модуль в нужном направлении, чтобы можно было подзарядить аккумулятор.

Однако в Astrobotic Technologies сообщили, что отказ двигательной системы привел к серьезной потере топлива.

В настоящее время команда работает над тем, чтобы стабилизировать потери и собрать как можно больше данных. Кроме того, в Astrobotic Technologies изучают, какие цели можно было бы выполнить в рамках этой миссии.