RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Лунная миссия США почти сразу оказалась под угрозой провала

Фото: лунная миссия США почти сразу оказалась под угрозой провала из-за поломки модуля (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Впервые за более чем 50 лет американский космический корабль должен был снова совершить посадку на Луну, однако миссия фактически сразу оказалась на грани срыва. У запущенного лунного посадочного модуля Peregrine возникли технические проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

Как стало известно, через 48 минут после старта посадочный модуль успешно отделился от ракеты-носителя, однако позже в центре управления полетом заметили "аномалию", из-за которой аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить аккумулятор.

Отмечается, что неполадки в двигательной системе могут помешать мягкой посадке на Луну, запланированной на 23 февраля.

В конце концов, с помощью "импровизированного маневра" специалистам удалось наклонить посадочный модуль в нужном направлении, чтобы можно было подзарядить аккумулятор.

Однако в Astrobotic Technologies сообщили, что отказ двигательной системы привел к серьезной потере топлива.

В настоящее время команда работает над тем, чтобы стабилизировать потери и собрать как можно больше данных. Кроме того, в Astrobotic Technologies изучают, какие цели можно было бы выполнить в рамках этой миссии.

 

Миссия США на Луну

Напомним, Соединенные штаты Америки 8 января впервые за 50 лет произвели запуск ракеты с целью доставить спусковой аппарат на Луну.

Ранее мы сообщали, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Космический корабль