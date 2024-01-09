Лунная миссия США почти сразу оказалась под угрозой провала

Впервые за более чем 50 лет американский космический корабль должен был снова совершить посадку на Луну, однако миссия фактически сразу оказалась на грани срыва. У запущенного лунного посадочного модуля Peregrine возникли технические проблемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .
Как стало известно, через 48 минут после старта посадочный модуль успешно отделился от ракеты-носителя, однако позже в центре управления полетом заметили "аномалию", из-за которой аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить аккумулятор.
Отмечается, что неполадки в двигательной системе могут помешать мягкой посадке на Луну, запланированной на 23 февраля.
В конце концов, с помощью "импровизированного маневра" специалистам удалось наклонить посадочный модуль в нужном направлении, чтобы можно было подзарядить аккумулятор.
Однако в Astrobotic Technologies сообщили, что отказ двигательной системы привел к серьезной потере топлива.
В настоящее время команда работает над тем, чтобы стабилизировать потери и собрать как можно больше данных. Кроме того, в Astrobotic Technologies изучают, какие цели можно было бы выполнить в рамках этой миссии.
Напомним, Соединенные штаты Америки 8 января впервые за 50 лет произвели запуск ракеты с целью доставить спусковой аппарат на Луну.
Ранее мы сообщали, что США намерены вернуться на Луну впервые с 1972 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.