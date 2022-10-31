Місцями вітер та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 31 жовтня, можливі невеликі дощі. У деяких областях очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень у Донецькій та Луганській областях пройдуть дрібні дощі. Вночі опади можуть накрити всю Лівобережну частину нашої країни.

На решті території сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть в середньому +8 +13 градусів, а вночі +4 +9 градусів. На Прикарпатті, Закарпатті та в Одеській області вдень до +14 +19 градусів.

На північному сході температура повітря вдень прогнозується у межах +5 +10 градусів, вночі +1 +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі у Києві температура прогнозується до +5 +7 градусів. Вдень буде до +10 градусів.