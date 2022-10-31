ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Місцями вітер та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні

Новость на русском →
Україна, Понеділок 31 жовтня 2022 07:00
Місцями вітер та дощі: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: сьогодні на Лівобережній Україні очкуються дрібні дощі та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 31 жовтня, можливі невеликі дощі. У деяких областях очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні вдень у Донецькій та Луганській областях пройдуть дрібні дощі. Вночі опади можуть накрити всю Лівобережну частину нашої країни.

На решті території сухо. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть в середньому +8 +13 градусів, а вночі +4 +9 градусів. На Прикарпатті, Закарпатті та в Одеській області вдень до +14 +19 градусів.

На північному сході температура повітря вдень прогнозується у межах +5 +10 градусів, вночі +1 +6 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні мінлива хмарність, опадів не очікується. Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Вночі у Києві температура прогнозується до +5 +7 градусів. Вдень буде до +10 градусів.

Нагадаємо, синоптики вважають, що майбутня зима в Україні може виявитися теплішою, ніж минулого року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
NEWS
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
DAILY
Володимир Єльченко: США не хочуть спалювати всі мости з Росією
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Володимир Єльченко: США не хочуть спалювати всі мости з Росією