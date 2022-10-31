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Местами ветер и дожди: какой будет погода в Украине сегодня

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 07:00
Местами ветер и дожди: какой будет погода в Украине сегодня Фото: сегодня на Левобережной Украине ожидаются мелкие дожди и ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине сегодня, 31 октября, возможен небольшой дождь. В некоторых областях ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в Донецкой и Луганской областях пройдут мелкие дожди. Ночью осадки могут покрыть всю Левобережную часть нашей страны.

На остальной территории сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут в среднем +8 +13 градусов, а ночью +4 +9 градусов. На Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области днем до +14 +19 градусов.

На северо-востоке температура воздуха днем прогнозируется в пределах +5 +10 градусов, ночью +1 +6 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Ночью в Киеве температура прогнозируется до +5 +7 градусов. Днем будет до +10 градусов.

Напомним, синоптики считают, что предстоящая зима в Украине может оказаться теплее, чем в прошлом году.

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