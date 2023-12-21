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Місцями вітер, а в Карпатах хуртовини: прогноз погоди на сьогодні

Фото: в Україні сьогодні очікується вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні 21 грудня буде вітряною. На заході нашої країни очікується дощ і сніг, а в Карпатах хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На Закарпатті та Прикарпатті очікується сніг, місцями з дощем, подекуди ожеледь.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Вдень в західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

На високогір'ї Карпат сьогодні шквали до 20-25 м/с, прогнозується хуртовина. Температура повітря вдень буде до -5, а вночі до -8 градусів.

Стовпчики термометрів покажуть вдень у більшості областей +1 +6, а півдні до +10 градусів. Вночі від +4 до -1, на півдні до +7.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вдень очікується +4 +6 градусів, а вночі +1 +3.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Різдво та Новий рік.

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