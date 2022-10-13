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Місцями туман та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Фото: сьогодні в Україні місцями туман (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 13 жовтня, майже на всій території нашої країни буде суха погода. Проте місцями очікується туман та похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні невеликий дощ прогнозується лише у Карпатах. На решті території сухо з мінливою хмарністю. Вночі та вранці, крім південних та східних областей, місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с.

Сьогодні в Україні трохи похолодає. Температура повітря в середньому вдень очікується +10 +15 градусів, а вночі +1 +6 градусів. На Закарпатті та у південних областях вдень до +13 +18 градусів.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні без дощів. Стовпчики термометрів покажуть вночі +4 +6 градусів, а вдень до +12 +14 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, скільки триватиме бабине літо в Україні та коли прийдуть холоди.

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