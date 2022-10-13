Местами туман и похолодание: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 13 октября, почти по всей территории нашей страны будет сухая погода. Однако местами ожидается туман и похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня небольшой дождь прогнозируется только в Карпатах. На остальные территории сухо с переменной облачностью. Ночью и утром, кроме южных и восточных областей, местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Сегодня в Украине немного похолодает. Температура воздуха в среднем днем ожидается +10 +15 градусов, а ночью +1 +6 градусов. На Закарпатье и в южных областях днем до +13 +18 градусов.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области без дождей. Столбики термометров покажут ночью +4 +6 градусов, а днем до +12 +14 градусов.