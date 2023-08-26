Місцями прогріє до +35, але в деяких областях короткочасні дощі: погода на сьогодні

Погода в Україні сьогодні буде спекотною. Проте у деяких регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні в Україні мінлива хмарність.

Опади не передбачаються, тільки у північно-західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі очікується на рівні 13-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 27-32°. У південно-західній частині місцями до 35°, у східних та Сумській областях 24-29°. В Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 29-31°; по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Прогноз погоди на вересень

Синоптики прогнозують теплий початок осені. Середня місячна температура у вересні очікується в межах 15-19 градусів, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.

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