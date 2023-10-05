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Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Четвер 05 жовтня 2023 14:13
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Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Деякі регіони України 6 жовтня вкриють невеликі дощі, подекуди з грозами. При цьому температура повітря сягатиме 23 градусів тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Вночі в Одеській, Миколаївській та місцями на півночі країни, вдень на Лівобережжі невеликі дощі, на півдні країни подекуди з грозами. На решті території без опадів.

Температура вночі очікується на рівні 7-12°, вдень 14-19°. У південній частині вночі 11-16°, вдень 18-23°. На високогір'ї Карпат вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У столиці та області мінлива хмарність.

Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів.

Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 14-16°; по області вночі 7-12°, вдень 14-19°.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

При цьому 6-7 жовтня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на завтра

Кліматичні рекорди

Цьогорічний вересень став найспекотнішим першим місяцем осені не лише у Києві, а і у світі за всю історію спостережень. Так, середня температура повітря на поверхні планети досягла 16,38 градуса.

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