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Місцями дощі і шквали, а на заході до +16: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 26 лютого 2024 07:00
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Місцями дощі і шквали, а на заході до +16: прогноз погоди на сьогодні Фото: в Україні сьогодні місцями дощі і вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 26 лютого, буде з дощами та вітром, але опади очікуються лише місцями у деяких областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями. У більшості західних та північних областей очікують невеликі дощі. Також опади можуть накрити Вінницьку область. На решті території країни буде сухо.

Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с, у східних, південно-східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень у більшості областей +5 +10 градусів, на сході +1 +6, а на заході очікується до +16.

Вночі стовпчики термометрів вночі покажуть від 0 до +5, у східних областях до -5, а у західних до +8.

Місцями дощі і шквали, а на заході до +16: прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні теж хмарно, але з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +6 до +8, а вночі +2 +4 градуси.

Місцями дощі і шквали, а на заході до +16: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, у Києві у лютому оновлено щонайменше два температурні рекорди.

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